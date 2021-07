Perearstikeskuse toetuse kärpe tasuvad Paide linn ja Järva vald

Juba enne maja valmimist oli selge, et kuigi ruumid ehitati uude majja kaheksa perearsti tarvis, siis tegelikult hakkab seal tegutsema kuus perearsti. Kuna rahataotluses lubati keskus täita aga kaheksa perearstiga, on algusest saadik räägitud võimalusest, et Järvamaa haigla peab osa toetusrahast tagasi maksma.