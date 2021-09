Paide muusika- ja teatrimaja leidis võimaluse inimesi testida

Turundusjuht Maarit Nõmm ütles, et COVIDi-tõendi küsimine algas majas 9. augustil, kui valitsus sellise korralduse kehtestas. «Praeguseks oleme palunud tõendit näidata umbes kolmekümnel korral, enamik neist on olnud kinoseansid. Küsimisi ja pahameelt on ikka olnud, aga see kõik on mõistetav,» selgitas ta.