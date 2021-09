Õnnetu elusaatusega koer leidis ajalehe kaudu päriskodu

Järva Teataja on tänavu talvel Imaverest päästetud ketikoera Penny saatusel silma peal hoidnud. Viimati kirjutasime temast suvel, kui selgus, et senised koduotsingud on luhtunud. Juhuslikult sattus lugu lugema Türil elav pensionär Leili Vilbok, kes mõtles, et just Penny oleks talle tore seltsiline. Nüüd, mitu kuud hiljem, ei kahetse ta otsust karvavõrdki.