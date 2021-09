Aasta tagasi leppisid valimisliidu Järva Valla Heaks liider Arto Saar (vasakul) ja Reformierakonna kohalik liider Rait Pihelgas kokku, et aasta enne valimisi juhivad üheskoos valda nii, et Saar on vallavanem ja Pihelgas vallavolikogu esimees. Nüüd on usaldus meeste vahelt kadunud. FOTO: Dmitri Kotjuh