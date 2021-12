SEB turbekeskuse turbejuht Kätlin Kukk, milline on turvaline finantskäitumine, mida saab inimene juba eelnevalt ära teha, et vähendada arvutikelmuse ohvriks langemist?

Kuna maailm muutub ja seda kohati liigagi kiiresti, muutub ka kuritegevus. Kuritegevus on paljuski oma füüsilisel kujul eksisteerimise lõpetanud ja kolinud üle internetikeskkonda. Tänapäeval juhtub pigem harva, et sattutakse tänaval taskuvarga haardesse, kuid seda, et telefonipetturid teevad kärmelt nii-öelda taskud tühjaks, juhtub järjest sagedamini.