Tedremängu mulin soos – kevadhommikute ürgne kutse

Poolteist tundi enne päikesetõusu on vähe näha, aga palju kuulda. Juhtkukk laseb jahedasse õhku esimese kõhvi, mispeale läheb mulisev tedrepada mõne hetkega täisauruga tööle. Sekka kostab susitavaid «sussilaskmisi», tiibade plagistamist üleshüpetel ja tuhme matsatusi, kui kuked võideldes omavahel kokku lähevad. See on kevadiste soomaastike iseloomulikemaid ja ürgsemaid helipilte, mis viimase poolsajandi jooksul on aina harvemaks jäänud.