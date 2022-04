Elanikkonna kaitset tuleb vaadata täiesti uues valguses

Kuigi sõda on Eestile geograafiliselt lähedal, on Eestis turvaline, meie avalik kord ja põhiväärtused on kaitstud ning piir hästi valvatud. Sündmused Ukrainas kinnitavad taaskord, kuivõrd oluline oli Euroopa Liidu ja NATOga liitumine 2004. aastal. Oleme loonud väga tugevad sidemed oma suurte liitlastega, mida näitavad ka sammud viimase kuu jooksul. Liitlaste olemasolu ja ühtsus on olnud väga tuntav, siiski on maailm meie ümber endiselt rahutu ja peame seisma ka ise selle eest, et Eesti inimesed tunneksid ennast turvaliselt.