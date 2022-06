Kalamatsi meierei pälvis regionaalmaasika

Kalamatsi meierei perenaine Aita Raudkivi ütles, et niivõrd auväärt tunnustust saada oli igati meeldiv. «Mina käisin auhinda ainult ära toomas. Kõige olulisem on märkida, et see on kogu kollektiivi preemia neile inimestele, kes kõik need aastad on meil Kalamatsis tööl olnud. Auhind kuulub neile kõigile ja olen väga tänulik. Samavõrd tänan kõiki, kes meie tooteid hindavad ja tarbivad,» lausus ta.