Annalased saavad kergliiklustee, kuid kümme aastat küsitust hiljem

Kohalik elanik Laine Hallika ütles, et varem elasid annalased magistraali ääres, kus liikluskoormus oli väga suur. «Kõik need aastad pidime käima, hirmuhigi laubal, mööda teepeenraid ja ületama teed ilma igasuguse ohutussaareta. Nüüd, kus külas enam liiklust peaaegu polegi, ehitatakse meile ohutussaarega ülekäigukoht ja kergeliiklustee. See oleks nagu pilkamine,» lausus ta.