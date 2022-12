Arenduskeskuse endine juht: ei maksa Südamaa olulisust pisendada

Kas kodusemas Raplamaal või Harjumaal polnud selleks võimalusi? «Ma pole päris puhas leht. Elan Raikkülas, mis on Järvamaa naabervallas. Mul elavad Paides ja Mündis sugulased, kes on jõudnud Järvamaale oma eluvalikutega. Viimased töökohad olid mul Viljandis ja Tartumaal, nii et Järvamaalt sõitsin läbi iga päev,» selgitab Aarma.

Ruth Aarma tegi kandideerimist ette võttes väga tõsist eeltööd. «Lugesin läbi viimased poolteist aastakäiku Järva Teatajaid. Tegin selgeks, kus on arenduskeskuse tööjärg ning mis on töö sisu ja eesmärk. Uurisin läbi tehtud ja ees ootavad investeeringud. Lugesin statistikat, hariduselust ja rahvastiku seisust. Mul on läbi töötatud maakonna vastvalminud arengukava aastani 2035. Lisaks uitasin maakonna kohta infot leida põhjatust internetist,» lausub ta.

Järvamaa arenduskeskusele saadetud motivatsioonikirjas on soov olla uutele kolleegidele toeks ja eeskujuks, et keskus saaks areneda koos Järvamaaga.

Milline peaks olema Järvamaa arenduskeskuse uue juhi roll? «Seisan näoga ettevõtete poole ja ettevõtlikkuse eest. Mind huvitab turismivaldkond. Arvan, et Järvamaal on potentsiaali asukoha paremaks väljamängimiseks,» selgitab ta. «Eestiga üldisemalt võrreldes on Järvamaa tubli keskmine. No tee, mida tahad, me ei võlu siia merd. See-eest on meil veel raudtee alles.»