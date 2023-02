Järvamaal tuleb lähiaastail rinda pista oluliste muutustega

Paide linnapea Kulno Kleini arvates on kõige olulisem mõjutada just regionaalpoliitikat. «See on strateegiline eesmärk number üks. Eesti regionaalpoliitika on väga nõrk, lõhed piirkondade vahel suurenevad endiselt ja Järvamaa peab siin kõvasti pingutama, et regionaalpoliitilised otsused meiega arvestaks. Selleks tuleb meil teha koostööd ka teiste maakondadega. Osaleme kindlasti Kesk-Eesti arenguleppe koostamises,» selgitas Klein.