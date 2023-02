Aravete lapsed vuristavad masinatega jäätist teha

Aravete lasteaia kasvandikud said eelmisel nädalal siirast rõõmu tunda majja saabunud jäätisemasinate üle. Ei, keegi ei toonud neid oma kodust ega rentinud, vaid tegemist on lasteaia päris oma jäätisemasinatega, millega võeti suurem jäätisetegu esimest korda ette just tervisenädalat tähistades.