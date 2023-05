2014 ⟩ Ameerika taevasõdurid sadasid Järvamaale

Ei ja veelkord ei, tegemist ei olnud tundmatute lendavate objektidega. Tuled kuulusid tegelikult Ameerika Ühendriikide sõjaväe transpordilennukitele C-130 Hercules. Need linnud heitsid teisipäeva öösel ja kolmapäeva varahommikul Koigi ja Paide vallas asuva lennuvälja kohal maha ligi 70 taevasõdurit.

Ilm on peaaegu ideaalne, soe ja tuulevaikne. «Tuul võiks hüppamiseks isegi pisut tugevam olla,» sõnas kohapeal vägesid juhatanud sõjaväelane, lennuvälja servale pargitud Hummerile toetudes. Varsti jäi vormikandjast ja sõjaväemasinast järele vaid vaevueristatav siluett, oli pime kui kotis.

1. jalaväebrigaadi teabeohvitser, nooremleitnant Simmo Saar ütles, et Ameerika Ühendriikide 173. õhudessantbrigaadi 91. ratsaväerügemendi 1. pataljoni Eestis viibivad õhudessantväelased harjutasid Nurmsi lennuväljal öiseid langevarjuhüppeid. Hüpped toimusid ligi 1200 jala ehk 400 meetri kõrguselt.

Nurmsi murulennuvälja haldab Kaitseliidu Järva malev. Maleva pealik, kolonelleitnant Arvi Niglas oli kahe käega selliste õppuste poolt. «Malevlaste poolt läbiviidav tavakasutus toimub tavaliselt Nurmsi õppeväljaku metsaaladel, lagedal lennuväljal me suuri liikumisi ei tee,» ütles ta. «Oluline on, et ka lennuväljaala kasutataks rohkem kui seda seni tehakse. Ühelt poolt annavad sellised, liitlaste läbiviidavad õppused Eestile omamoodi turvagarantii, teisalt paneb aktiivsem Nurmsi õppeväljaku kasutamine meid üha rohkem mõtlema lennuvälja arendamise peale. Tulevikus võiksid seal kindlasti olla ööbimis- ja pesemisvõimalused,» sõnas ta.