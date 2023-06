Türi vibulaskurid kuldasid Eesti üle

Ärevad hetked olid Jäätmadel juba poolfinaalis, kus nende vastaseks olnud Türgi paari vastu tuli kasutusele võtta lisanooled. Otsustava lasu tegi Robin Jäätma. «Jah, aga see on ikkagi tiimitöö. Õeta ei saaks ma lasta,» sõnas ta võistlust ERR-ile kommenteerides. «Ei saa öelda, et võitsime just sellepärast. Mõlemad lasime hästi. Suutsime õigetel hetkedel kümnesse tabada. Meil õnnestus ka ümberlaskmises lasta vastastest paremini.»