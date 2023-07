Esimesed kombainid sõitsid põllule

Osaühingus Estonia alustati taliodra lõikusega nädala alguses. «Oder talvitus hästi, kuid rekordsaaki tänavuste kevadkülmade ja suvise põua juures oodata ei julgenudki. Üle kuue tonni hektarilt saada on hea keskmine tulemus,» märkis agronoom Toivo Lauk esimeste viljakoristuspäevade kohta. Siiski sõnas Lauk, et põllud on erinevad ning saagikus samuti. Talioder on kõige kiiremini valmiv kultuur, seetõttu koristataksegi see esimesena, seejärel hakatakse koristama talinisu.