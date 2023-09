Päästeauto suurendab Käru vabatahtlike võimekust

Käru tuletõrje seltsi MTÜ juhatuse liige Elari Hiis sõnas, et Käru vabatahtlikud päästjad on korduvalt endale põhiautot taotlenud, kuid ikka on midagi vahele tulnud ja masin on jäänud kättesaamatuks. «Kuna kogukonna turvalisus on meile väga oluline, ei jäänudki meil üle muud, kui otsisime sobiva päästeauto müügiportaalidest välja, veendusime vahendaja usaldusväärsuses ja kuus meest sõitsid Hollandisse seda ära tooma,» selgitas ta.