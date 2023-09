Paide linnavolikogu kinnitas neljapäevasel istungil tänavuseks linna aukodanikuks sihtasutuse Ajakeskus Wittenstein juhatuse liikme Ants Hiiemaa. Vapimärgi pälvisid Paide Hammerbecki põhikooli õppealajuhataja Kersti Kertsmik ja Paide linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist Tiina Kivila. Nimetatud autasud on linna kõrgeimad ja need antakse välja igal aastal linna sünnipäeval.

Ants Hiiemaa on ajaloolane, õpetaja, poliitik ja turismiedendaja, kes on töötanud selle nimel, et Paide oleks parem paik elamiseks, kodu loomiseks ja elamuste saamiseks.