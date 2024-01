Kolmikute pere rassib uue kodu ehitusel ennastsalgavalt

Paraku oli soetatud korter sedavõrd halvas seisus, et vajas kapitaalremonti. Nelja last kasvataval noorel perel on küll pealehakkamist ja töökad käed, kuid üksnes sellest uue kodu ehitamiseks ei piisa. Nii pöördusidki Külen Erala ja Jaanus Kask eelmisel aastal avalikkuse poole palvega neid ehitusmaterjalide, oskustööjõu ja ehitusteadmistega aidata. Kahjuks jäid nende palved üsna hüüdjaks hääleks kõrbes.