Kassipojad sattusid ootamatult autoteele

Anonüümseks jääda soovinud naine märkis, et kass pääses üle tee ja jooksis Kirna seltsimaja poole. Umbes poole kilomeetri pärast märkasid naised, et valge Dacia tegi kummalise manöövri. «Auto aeglustas sõitu, tõmbas korraks paremale poole teeserva, siis teele tagasi ja seejärel nägime, et auto alt pudenes välja veel üks kassipoeg. Temal kahjuks nii hästi ei läinud kui esimesel, sest ta käis sama auto tagumise ratta alt läbi ja jäi elutuna teele,» meenutas ta.

Politseisse avalduse kirjutanud naised kiitsid politseinike operatiivsust ja osavõtlikkust seoses esmapilgul tühisena näiva looga. «Politseinikud helistasid meile veel sama päeva õhtul ja ütlesid, et nad ei suutnud pääsenud kassipoega leida, kuid lubasid, et hoiavad piirkonnal edaspidi pilku peal,» lausus ta. Nädala lõpus andis politsei avalduse kirjutajale teada, et valge Dacia roolis olnud inimest on küsitletud, kuid ta polnud teadlik ei kassipoegadest ega ka sellest, et ta ühe kassipoja surnuks sõitis. Kriminaalasja kuriteo koosseisu puudumise tõttu seetõttu ei algatatud.