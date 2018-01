Veekogude jääl tuleb lasta pakseneda

Viimaste päevade külmad ilmad on jääkihi järvedel kasvatanud selliseks, et kalamehed on jääle tee leidnud.

Laupäeva lõuna paiku võis kalamehi märgata Väinjärve Ervita-poolses otsas, samuti Järva-Jaani tehisjärvel.

Väinjärve hüppetornipoolsel küljel katsetas samuti üks eakam kalamees jääolusid, aga arvas, et veel on vara minna. «Järgmise korraga oleksin läbi löönud,» ütles ta pärast kolme-nelja lööki kannaga.

Ta selgitas, et seal, kus lumi on peal, on nii-öelda vana jää, aga Väinjärv asub kohas, kus rabast tuleb vett peale ning nii on must ja sile järvejää petlik. Eakam kalamees teadis lisada, et paljud kalamehed õngitsevadki Endla rabajärvel.

Samas pakub Väinjärv praegu väga maalilisi vaateid ja jalutajaid jätkus järve äärde ka kümnekraadisest külmast hoolimata.

Järva-Jaani tehisjärve peal oli laupäeval kaks inimest, kes näisid seal end väga kindlalt tundvat.

Kui Väinjärve ja Järva-Jaani järve kattis jää üleni, siis seda ei saanud öelda Aravete külje all olev Preediku järve kohta. Ka kalamehi polnud seal märgata.

Päästeamet tuletab meelde, et kestvate miinuskraadide tõttu on täiskasvanutel viimane aeg lastele meelde tuletada jääohutuse põhitõed, sest kerge jääkirme on juba peale saanud nii mõnigi kraav kui ka tiik.

Jääle on ohutu minna alles pärast paarinädalast pidevat külma, kui jää paksus on vähemalt kümme sentimeetrit. Meeles tuleb pidada seda, et ka siis võib jää olla õhem sildade juures, kõrkjate ümbruses ning allika- ja suubumiskohtades.