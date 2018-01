Paidesse potsatas maha seadeldis kosmose piirimailt

Keskkonnaagentuuri kommunikatsioonijuht Valdo Jahilo ütles, et see on raadiosond, millega mõõdetakse õhutemperatuuri, õhuniiskust, tuule suunda ja kiirust kuni 35 km kõrguseni maapinnast. «Raadiosondi lastakse Eestis õhupalliga üles öösiti, seega on seadmega pihta saamise võimalus väga väike. Seade läheb lendu Tallinn-Harku aeroloogiajaamast,» täpsustas ta.