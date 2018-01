Kaupleja loopis Türil inimese auto riidepampe täis ja nõudis raha

«... külastasin täna Grossi poodi. Poest lahkudes tuli minu juurde naisterahvas ja hakkas rääkima, et nad tulevad teisipäeval Türile riideid müüma, kõik riided on 50% soodsamad ja hakkas riidepakke mu autosse loopima. Seisis ukse ees. Ma ei saanud ust ka kinni tõmmata. Pakke oli viis. Ütles, et need on kõik teile kingiks, et tuleksin ostma. Siis aga hakkas raha nuruma, et oleks bensiiniraha vaja 20 eurot.»