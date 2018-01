Omavalitsuste liidu juhi koha pärast enam võitlust ei peetud

Poliitilisi tehinguid esimehe toolile tõusmiseks sõlmisid nii erakonnad kui ka omavalitsused.

Võiks eeldada, et kui maavanemat enam pole, siis võib omavalitsuste liidu juhi tool näida veelgi ihaldusväärsem. Tegelikkus kujunes aga vastupidiseks ja eile valiti liidule uus juht ilma konkurentsita. Õigem on öelda, et liit ei saanudki uut juhti, vaid viimased kolm aastat sellel kohal olnud Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann jätkab tööd.

Järva Teatajale teadaolevalt polnud Siemanngi jätkamisest üleliia huvitatud, kuid kaks teist omavalitsusjuhti, Paide linnapea Priit Värk ja Järva vallavanem Rait Pihelgas, ei soovinud lisakoormust võtta. Järvamaa omavalitsuste liidu eilsel üldkoosolekul sai salajasel hääletusel Siemann 11 poolthäält, üks sedel oli kasti lastud kehtetuna.

Ainus alternatiiv liidule oleks see, et üks kolmest omavalitsusest oleks kõik selle töö oma õlgadele võtnud.

Liidu aseesimeheks seati ainsa kandidaadina üles Järva vallavanem Rait Pihelgas, kes sai salajasel hääletusel samuti 11 poolthäält ja üks sedel oli kehtetu.

Pipi-Liis Siemann ütleski Järva Teatajale, et oleks hea meelega näinud sellel kohal mõnda teist omavalitsusjuhti, kuid mõistab, et kolleegid on uues ametis.

Kuigi 12 omavalitsusest on Järvamaale alles jäänud kolm, ei tähenda see Siemanni meelest seda, et ühist liitu enam tarvis poleks, sest seoses maavalitsuse kadumisega on tööd juurdegi tulnud. «Ainus alternatiiv liidule oleks see, et üks kolmest omavalitsusest oleks kõik selle töö oma õlgadele võtnud,» ütles ta.

Samas lubas Siemann, et liidu kantseleisse töötajaid juurde ei võta, sest sekretär, kes teeb ka juhiabi tööd, saab oma kohustustega hakkama.

Siemann ütles, et maakonna laulu- ja tantsupidu tuleb kindlasti ka tänavu ja hiljemgi, nii et traditsioon ei katke.

Koos maavanemaga on omavalitsuste liidu esimees kutsunud tublimaid järvakaid vabariigi aastapäeva vastuvõtule. See üritus natuke muutub, kuid Siemann lubas, et riigi sünnipäeva tähistatakse maakonnas endiselt väärikalt.

Ta selgitas, et vastuvõtu asemel muutub üritus kontsertaktuseks, kuhu kutsutakse Järvamaal enim silma paistnud inimesed. Küllap tuleb liidu esimehel ka kõne pidada, kuid Siemann näeks, et seegi võiks olla rohkem tervituskõne, mitte nii-öelda presidendi kõne formaadis.

Samuti jääb kestma tava autasustada vabariigi sünnipäeva puhul tublimaid järvalasi maakonna kõrgete autasudega.