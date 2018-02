Räpina aianduskool veab juba viiendat korda ettevõtmist, millega ärgitab neid, kes iga päev ehk ei armastagi näppe mullaseks teha, kodustes tingimustes taimi kasvatama ja veenduma, et aiandusmaailm on vägagi põnev. Tänavu on kampaania «reklaaminägu» kurk.