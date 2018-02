Järvamaa jäi ainsagi politseikoerata

Vimastel aastatel on Järva Teataja kirjutanud palju Belgia lambakoerast Jäpest. Ei ole liialdus öelda, et alates 2014. aasta kevadest on politseikoer Jäpe maakonnalehe fotoaparaatide ja videokaamerate all lausa üles kasvanud.

Nüüd on see kõik läbi. Taavi Idavain jätkab oma karjääri Põhja prefektuuris ja see tähendab ka seda, et Jäpegi oma politseitööd enam Järvamaal ei tee. Teenistuskoerana on Jäpegi uuel tööpostil ja töötab seal koos Idavainuga.