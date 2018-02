Kui aktsiisipoliitika ei toimi, siis tunnista seda

Ain Ostra

Vabaerakonna Järva- ja Viljandimaa piirkonna juht

Valitsuse liikmetel on aga endiselt nägu naerul, sest üleüldine majanduse hea seis tagas teiste maksude ülelaekumisega eelarve täitumise.

Alkoholiaktsiisi poliitika peaideoloog, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski rõõmustas eelmisel nädalal valitsuse pressikonverentsil, et Eestil läheb ikka väga hästi, kui mõne sendise hinnavahe pärast ollakse nõus Lätti sõitma.

Ossinovski pole seni aru saanud, et tegelik hinnavahe on mõningates kaubagruppides isegi mitmekordne ja toodav alkohol moodustab vaid ühe osa kogu piirikaubandusest. Nüüd tuuakse peale alkoholi ka kütust, esmatarbekaupu, toidu­kraami ja ehitusmaterjali.

Suhelnud siinse kandi kohalikega, selgus veel üks hirmutav suundumus: üle piiri lätlaste juures kaubavaru täiendamine on muutunud juba nädalavahetuse tegemiste hulka kuuluvaks harjumuseks.

Reis võetakse ette kogu perega ning selle asemel, et jätta need pereturistina tehtavad kulutused Eestisse ja elavdada siinseid ettevõtteid, saavad selle tulu naabrid Lätis. Kindlasti ei ole mul midagi lõunanaabrite juures puhkamise vastu, kuid minister, kelle vastutusvaldkonda kuulub ka tööhõive, võiks sellegi varjundi peale mõelda.

Kurb, kuid arusaadav on seegi, et kui isegi pöörata aktsiisipoliitika tagasi alguspunkti, ei lõpetaks seegi piirikaubandust. Hindu tagasi pöörata ei ole selliselt võimalik, kaupmeestel on soetatud varusid ja aktsiisi langetamine ei pane kaupmehi väljamüügihindu korrigeerima.

Samuti jääks hulgaliselt neid tooteid ja kaupu, mis olid, on ja jäävad Lätis odavamaks vähemalt seni, kuni Eesti majandus on naabritest eespool. Küll aitaks aktsiisimäärade külmutamine kaasa stabiilsuse tekkele ja annaks ka kindluse poodnikele.

Inimesed harjuvad ja kui meedial ei ole enam põhjust teemat kogu aeg aktuaalsena hoida, siis inimesed ei mõtleks nii kergelt kehtivale tõsiasjale, et reedese saunaõlle saab naabrite juurest odavamalt.

Aina rohkem kuulen inimesi rääkimas, et nad ei soovi enam uudiseid jälgida, sest nagunii kuuleb sealt ainult poliitikute omavahelisest kraaklemisest ja üksteisele ärapanemisest.

Võimul olijad kiidavad oma poliitikat ja keelduvad uskumast kõike, mis tuleb opositsioonist. Isegi statistikat, mis nende «tarka» poliitikat ei toeta, lihtsalt ignoreeritakse.

Tark valitseja, kes tegelikult hoolib oma riigist, peab olema võimeline tunnistama oma vigu ja astuma ka sammu tagasi, et liikuda mitu edasi.

Ettevõtja, kes on teinud vale otsuse, peab kahjud ise kinni maksma; inimene, kes ületab kiirust, peab oma eksimuse lunastama trahvi tasudes; aga poliitikud, kes mängleva kergusega riigi rahaga hullavad – nemad ei vastuta justkui sugugi. Isegi viga tunnistada ei ole vaja, rääkimata selle parandamisest.

Me ei saa küll nõuda minister Ossinovskilt, et ta alalaekunud aktsiisi riigile hüvitaks, küll aga näitaks poliitiku vastutust seegi, kui ta tunnistab tehtud vigu ja asub neid parandama.

Aktsiisimäärade seadmisel tuleb jälgida elus toimuvat ja leida sellised lahendused, mis piiraksid parasjagu tarbimist, kuid ei hoogustaks ega innustaks sala- ja piirikaubandust. Kui on näha selged märgid, et aktsiisipoliitika ei täida seatud eesmärki, siis on viimane aeg seda muuta!

Lihtne inimene tahab elada rahulikku ja stabiilset elu, ilma hirmuta homse ees. Poliitikute ülesanne on juhtida riiki ja teha seadusi nii, et need ei segaks inimestel igapäevast toimetulekut.

Praeguses Eestis oleme aga jõudnud hoopiski selleni, et poliitikud tahaksid juhtida igat meie liigutust ja mõtet. Ilmselgelt ei saa nad sellega hakkama, kuid süüdi ei ole muidugi nemad, vaid süüdlased on kõik need, kes julgevad kritiseerida.