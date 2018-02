Üks kannatanutest oli 31aastane Marina Jõgiste, kes kinnitas, et kakluse käigus lõi Paide linnavolikogu liige Janis Tikk talle klaasiga näkku. Jõgiste sõnas, et tegi juhtunu kohta politseisse avalduse ja on täiesti kindel, et tema vigastuste põhjustaja on linnavolinik Tikk.