Noor muusik kohtus klaveriloomadega

Üle Eesti valiti välja kümme last, kes muusikalavastuses peaosa mängivad. Järva- ja Raplamaad esindab Maria Palling. Nagu teisedki lapsed, esitab ta kontserdi lõpulugu. Salvestus kestis kolm tundi ja klaverimängu kõrval tuli Marial ka näidelda.

Rahvusooperi Estonia noortetöö juht Tuuli Potik täpsustas, et kuna kõik lapsed on nimiosalised, siis iga etendus räägibki sellest lapsest. «Türi kontsert on Mariast. Etenduse ajal ilmub ta mitu korda ekraani vahendusel ja kohtub klaveriloomadega,» ütles ta.