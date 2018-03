Rekad tõrjutakse peatänavalt veel rohkem välja

Paide linnavalitsuse ehitusnõunik Egle Ninep selgitas, et üks muudatuse peamisi põhjusi oli asjaolu, et Pärnu tänava läheduses asuvad kool, lasteaed ja elurajoon. «Hommikuti ja lõunast keskpäevani liigub üle Pärnu tänava palju lapsi ning veoautode tihedam liiklus on neile siiski teatavaks ohuks,» selgitas ta.