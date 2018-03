Raamatuesitlus algas muuseumis ja lõpeb lossis

Kui kirjastuserahvas esmalt arvas, et ERMi raamatukogu on piisavalt suur, et üht esitlust korraldada, siis lõpuks selgus, et kohale tulnuid oli pooleteisesaja ringi ning saal sai tihedalt publikut täis. «Oleks ikka pidanud Hurda saali rentima,» ütles Eesti rahvuslikku soki- ja sukapärandit tutvustava raamatu autor ja Saara kirjastuse käsitööraamatute toimetaja Anu Pink naljaga pooleks.