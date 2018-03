Valla parim ettevõte varustab kogu riigi toiduainetööstust

Türil Koidula tänaval asuva Weide Invest OÜ juhile Meelis Pajumanile tuli suure üllatusena, et nemad on valla parimad. «Üllatus just seetõttu, et oleme Türil ühe ja sama koha peal tegutsenud aastast 2007. Me pole kuidagi järsku siia tekkinud ja tegeleme siin toiduainetööstuste varustamisega, täpsemalt seadmete müügi, hoolduse ja remondiga. Meie emafirma on Pärnus asuv AS Veikand,» tutvustas ta.