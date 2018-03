Hommik Aravetel: õues -18, toas +13

Kaugkütteettevõtja N.R Energy OÜ piirkonnajuht Uno Targama ütles, et lekkinud torul oli neli meesterahva sõrme jämedust auku.

«See on täielik bardakk!» teatab eakas aravetelane Galina Jermolajeva, kui saab teada, et Aravetel on soojatoru lõhkenud. Jälle. Tema majanaabrid nõustuvad. Nad elavad trassi lõpus, väidetavalt kõige külmemas majas.