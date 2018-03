Kaitseväelased lasid Ervital relvadel kõneleda

Harjutuse üks läbiviijatest, väljaõppeohvitser leitnant Oskar Kivisiv 1. jalaväebrigaadi tagalapataljonist selgitas, et kolmapäeval harjutasid nad Ervital tagalapataljoni jalaväetaktika baaskursuse lõpulaagri jaoks tegevust hoonestatud alal. Harjutati nii rünnakut kui ka kaitset. «Eesmärgiks on, et üksus saaks harjutada hoonete vahel vajalikke manöövreid. Võrreldes tavalise metsakeskkonnaga on võitlejatel siin võimalikke ohukohti palju rohkem. Kõigele, sealhulgas hoonetelabürindis orienteerumisele, tuleb tähelepanu pöörata,» selgitas ta.