Järvalastele kuuluva prügila vara müüakse saladuskatte all

Väätsa Prügila tuleviku osas saab praegu kõige rohkem teavet konkurentsiameti dokumendiregistrist, kus seisab, et Ragn-Sellsi tütarettevõtte OÜ R-S Valdus ja Väätsa Prügila on sõlminud notariaalse võlaõigusliku ettevõtte müügilepingu, mille järgi omandab OÜ R-S Valdus ettevõtte AS Väätsa Prügila varad.