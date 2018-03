Vesine küljealune ajab karud liikvele

Albulane Ülle Liiva nägi sel nädalal karu jälge Kõrveküla kandis. «Kõrveküla jääb Jäneda ja Lehtmetsa-Risti vahele. Suure tee pealt paar kilomeetrit metsa poole pöörates asub rabaga ümbritsetud väike Kernu järv. Just seal nägingi värsket jälge metsateel oma vanemate kodu poole sõites,» rääkis ta.

Liiva oli üllatunud, et karud on juba uinakust tõusnud. «Arvasin, et nad magavad ikka kauem,» lausus ta.