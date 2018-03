Igast kuust üks õhtu kuulub tantsudele

Sellest, et ühes või teises paigas maakonnas toimub tantsutuba, milles saab elava muusika saatel vanu tantse õppida, on kirjutanud Järva Teataja varemgi. Näiteks mõni aeg tagasi korraldas sellelaadse ettevõtmise Taikse külaselts. Kiire internetiotsing näitab, et tantsutuba oli ka 2011. aastal Wabalinna majas. Tollal vedasid seda Indrek Roosi, Keiu Juurmaa ja lõõtsal saatis Silvi Tumanskaja. Veebruaris 2013 hakkas korraldajaks perega Järvamaale kolinud Leila Joosepson ja tema loodud mittetulundusühing Rakuke. Joosepson täpsustas, et nende eestvõttel toimus viimane tantsutuba aastal 2016 ning keskmiselt leidis aset kaks kuni neli tantsutuba aastas. «Rakuke korraldas tantsutubasid harvem, kuid see-eest suuremalt ja pidulikumalt. Kutsusime pillimehi Tallinnast ja Tartust ning alati oli ka sealtkandist tantsijaid. Albus on tantsutuba kohalikum ja eks see info on alles hakanud levima,» selgitas Joosepson. Ta rõõmustas, et Albu muusikaõpetaja Kaja Kraav võttis tantsutoa eestvedamise õigel ajal üle. Lisaväärtust annab sellele ka pillituba, kus lapsed rahvamuusikat õpivad ja esitavad.