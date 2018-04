Kutsehariduskeskus hakkab lihaveiseid kasvatama

Järvamaa kutsehariduskeskuse põllumajandusvaldkonna juhtivõpetaja Aive Kupp sõnas, et mõte laiendada põllumajanduserialade valikut on olnud pikemat aega, kuid selle õppeaasta algul viis üks asi teiseni. «Täiskasvanud õppijate seas on mitu inimest huvitatud lisaks piimakarjale ka lihaveisekasvatusest ja koolil oli selleks nii kasutuseta seisvat maad kui ka selle kõrval asuv tühjalt seisnud hoone,» selgitas ta.