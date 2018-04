Muusikakool ihkab nüüdisaegset klaverit

Lauri Lugu tunneb vahel, et seitsmest päevast nädalas jääb väheks, sest lisaks muusiku karjäärile on tal vaja täita nii õpilase, õpetaja kui ka direktori kohustused.

On tavaline, et muusikaharidust andvas koolis on loodud kõik tingimused, et lapsed saaksid meelepärast pilli õppida. Paide muusikakool neid tingimusi ka pakub, ent klaverite olukord pole kiita, pillipark vananeb ja nüüd ongi kool võtnud plaani uue kabinetklaveri ostu.