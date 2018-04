Ajaleheartikkel pani sünnitoetuse maksmises asjad liikuma

Türi vallavolikogu esimees Andrus Eensoo sõnas, et pärast Järva Teatajas ilmunud lugu tõstatas sünnitoetuste maksmise probleemi ka volikogu. «Arutasime artiklis väljaöeldu põhjal teemat kohe üsna pikalt ja jõudsime otsusele, et volikogu sotsiaalkomisjonil tuleb seda põhjalikumalt uurida,» lausus ta.

Oma arvamusena lisas Eensoo, et kui ka üks protsent oli kahtlust, et sünnitoetuse määruse tekst polnud toetust soovinud inimesele üheselt mõistetav, siis peab vald olema näoga inimese ja lapse poole. «Meie kätes on vallas seadusandluse tegemine. Nii peaksime koguma nende andmed, kes on tahtmatult toetusest ilma jäänud, ja tegema neile tagasiulatuvalt määruse toetuse määramiseks,» selgitas ta.