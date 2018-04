Järvamaa lapsed hakkavad harjutama uutel pillidel

Koeru muusikakooli klaveriõpilane Maanuel Pihlak lihvib sõrmeosavust praegusel tiibklaveril. Peagi on õpilaste käsutuses ka teine tiibklaver ja siis jagub õpiaega neile juba rohkem.

Sel nädalal selgusid Eesti Vabariik 100 algatuse «Igal lapsel oma pill» viimase taotlusvooru tulemused. Hea uudis on see, et Järvamaale tuleb 26 pilli kogumaksumuses 21 700 eurot.