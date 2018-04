Paides tööõnnevalemit tutvustanud koolitaja Tiina Saar-Veelmaa (pildil) nentis, et töömaailmas harjumuspäraselt enam ei saa, sest noor ennem sureb, kui läheb vanamoodsalt konservatiivse tööandja juurde, ta eelistab teenida raha targemalt ja võrdse partnerina.

Mis imeloom see tööõnn siis ikkagi on?

See on meie sisetunne. Mitte mingi utoopia, vaid kõik see, mida inimene suudab oma ootustes ja unistustes väljendada.