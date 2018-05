Linnavalitsus otsib uude kooli toitlustajat

Paide abilinnapea Anneli Tumanski ütles, et riigihange tuleb neljaks aastaks ja selle hinnanguline maht on 288 548 eurot. «Vaatasime ja uurisime, kuidas on toitlustajate hanked korraldatud teistes koolides, ja enamasti oli nende kestvus neli või viis aastat. Nii otsime siis ka meie toitlustajat neljaks aastaks,» selgitas ta.