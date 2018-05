Imaveres hakkab tehas puidust suhkruid tootma

Graanul Investi juhatuse esimees Raul Kirjanen ütles, et demotehase asukohana eelistatakse Järva vallas asuvat Imaveret, kus asub ka nende prullitehas. «Imaveres on meil olemas peaaegu kogu maa ja ka infrastruktuur, mida sellise tehase ehitamiseks vaja läheb, puidu eeltöötlemise tehnoloogia, nagu ladustamine, koorimine ja hakkimine,» selgitas ta. «Samuti on Imaveres elektri- ja küttejaam, millelt saame auru ja elektrit, ning ka hea kompetentsiga oskustööjõud.»