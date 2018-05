«Vilma» ja «Venus» on kobartomatid, üks punane, teine kollane, «Dolomit» on kurgisort ja hiirmelonina tuntakse Mehhiko pisikurki.

Aknalaual kasvavate taimede eest hoolitseb kaheksa last esimesest ja viiendast klassist. Klassijuhataja Signe Jõerand täpsustas, et tomateid on nad kasvatanud 2014. aastast alates, kuid kurkidega katsetavad esimest korda. «Iga laps pani endale koju viimiseks ühe kollase ja ühe punase tomati seemne mulda, taimed on nad koju viinud ja nüüd käib väike võistlus, kellel esimesena viljad valmivad,» lausus ta.