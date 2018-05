Uue põhikooli ehituse vastu tundis huvi kaheksa firmat

Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks selgitas, et oma pakkumise tegi ka kaks kohalikku ehitusettevõtet: Haart Ehituse OÜ ja AS Paide MEK. «Pakkumiste arvuga võib rahule jääda. Kuna tegemist on maksumuselt üle viie miljoni euro küündiva hankega, osalevadki seal enamasti suurema ehitusvõimekusega firmad,» selgitas ta.