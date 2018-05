Meistrimees paneb portreed puidul elama

Järva-Jaani endine vallavanem Arto Saar (pildil) on juba mitu aastat hobikorras põletanud puidule portreid ja illustreerinud need lustakateks piltideks, millesuguseid Eestis rohkem ei leidu. Kärsatustest, nagu ta oma tööde kohta ütleb, on saanud järvalaste seas hinnatud kingitused oluliste elusündmuste puhul.