Järvalane teenib keskmiselt neljakohalist kuupalka

Statistikaameti andmetel on Järvamaal keskmine brutokuupalk 1005 eurot. See on küll aastaga tõusnud 80 eurot, kuid jääb siiski 237 euroga Eesti keskmisele brutopalgale alla. Keskmine brutotunnipalk on 7,38 eurot, olles eelmise aasta sama ajaga võrreldes tõusnud 3,5 protsenti.