Koolipärimustesse mahuvad tapjaklounid ja liftiga sõitev tomat

Kuidas teha vahet gripil ja seagripil? Kel on gripp, see köhib, kel seagripp, see röhib. Kuidas nimetada paati, mis on täis hulle? Psühhopaadiks. Meie tänavatel ja parkides võib kohata lapsi söövat onu Vellot, Slendermani ja tapjakloune. Need on nopped tänapäeva õpilaspärimusest, mis jõudsid kirjandusmuuseumi eelmisel aastal põnevast koolipärimuse kogumise aktsiooni katsematerjalist.