Jalgpallurid võtavad kasutusele Ülejõe staadioni

Paide linnameeskonna U21 meeskonna peatreener Meelis Rooba ütles, et Ülejõe staadioni kasutuse tingib otsene vajadus. «Kunstmurustaadion on kümme aastat vana ning kevadsuvisel ajal seal treenida pole noortel enam kõike parem. Kate on kõva ja kummipuru läheb soojade ilmadega väga kuumaks,» selgitas ta. «Linnastaadionil aga trenni ei tehta, sest sel on päris suur mängukoormus ja murukate ei kannataks seda kõike välja.»