Arvamusfestival keskendub tulevikule

Arvamusfestivali programmi koostamine on sadakonna arut­elu korraldaja ühisloomena jõudnud lõpusirgele. Eriline tähelepanu on sel suvel Eesti suhtluskultuuril, samuti räägitakse 100aastaste Balti riikide tulevikust ning süvenetakse demokraatia olemusse. Tulemas on 160 arutelu 23 alal.